Предоставляемые услуги манипулятором

Услуги манипулятора

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Эвакуатор с манипулятором - универсальное решение для перевозки автомобилей. Он сочетает функции обычного эвакуатора и крана-манипулятора. Это позволяет решать сложные задачи по эвакуации. Манипулятор может поднимать и перемещать грузы в труднодоступных местах. Он идеально подходит для эвакуации автомобилей из кюветов или оврагов. При серьезных авариях обычный эвакуатор может не справиться. Манипулятор позволяет аккуратно извлечь поврежденный автомобиль. Он минимизирует риск дополнительных повреждений при погрузке.